jueves, 16 de octubre de 2025

Dos demorados tras violentar un carro de comidas

En horas de la madrugada de hoy 16-10-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, y tras ser alertados por el sistema integral de seguridad 911, aprehendieron a dos sujetos que habrían violentado un carro de comidas con evidentes intenciones delictivas y secuestraron un arma blanca.

El procedimiento lo realizaron los mencionados cuando cerca de las 01.30 horas, en inmediaciones de Av. Patagonia entre Bonastre y Av. Arequipa, luego de ser alertados por el SIS 911, verifican un carrito de comidas, donde al llegar al lugar, visualizan a dos sujetos, en el cual uno de ellos, huye de a pie por las peatonales lindantes, logrando la aprehensión del otro sujeto, tratándose de un joven de 31 años de edad, hallando entre sus pertenencias un arma blanca; en cuanto al otro sujeto, con la valiosa colaboración de personal del comando de patrullas, logran localizarlo y aprehender en una peatonal de las 160  Viviendas, sobre calle Rafaela entre Av. Estrada y Arequipa al otro sujeto, de 27 años de edad, quien registraba antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

Los aprehendidos junto a lo secuestrado fueron trasladados a la Comisaría séptima urbana, donde se prosigue con los trámites del caso.