Dos demorados tras violentar un carro de comidas

El procedimiento lo realizaron los mencionados
cuando cerca de las 01.30 horas, en inmediaciones de Av. Patagonia entre
Bonastre y Av. Arequipa, luego de ser alertados por el SIS 911, verifican un
carrito de comidas, donde al llegar al lugar, visualizan a dos sujetos, en el
cual uno de ellos, huye de a pie por las peatonales lindantes, logrando la
aprehensión del otro sujeto, tratándose de un joven de 31 años de edad,
hallando entre sus pertenencias un arma blanca; en cuanto al otro sujeto, con
la valiosa colaboración de personal del comando de patrullas, logran
localizarlo y aprehender en una peatonal de las 160 Viviendas, sobre calle Rafaela entre Av.
Estrada y Arequipa al otro sujeto, de 27 años de edad, quien registraba
antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
Los aprehendidos junto a lo secuestrado fueron trasladados a la Comisaría séptima urbana, donde se prosigue con los trámites del caso.