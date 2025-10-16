Demoran a un sujeto con antecedentes policiales

En horas del mediodía de ayer 16-10-25, efectivos policiales del Grupo de respuesta inmediata motorizada N°1 -G.R.I.M. I-, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un sujeto que se encontraba merodeando, registraba antecedentes policiales y llevaba un arma blanca entre sus pertenencias.
El procedimiento lo realizaron cerca de las
13.00 horas, cuando en inmediaciones de calles Entre Ríos y Moreno, divisan un
sujeto que se encontraba observando los domicilios de la zona, por lo que se
procedió a su identificación, tratándose de un joven de 25 años de edad, quien
no supo justificar su accionar ni presencia en el lugar, y tras las primeras
averiguaciones resultó que registraba antecedentes policiales por delitos
contra la propiedad, además en su poder contaba con un elemento corto punzante.
El demorado y lo secuestrado, fueron trasladados
a la Comisaría primera urbana, donde se prosigue con los tramites del caso.