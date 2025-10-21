En distintos procedimientos demoran a dos personas y secuestran elementos de dudosa procedencia

El primer procedimiento lo concretaron en la
jornada del sábado 18-10-25, encontrándose en las intersecciones de las Avenidas
IV Centenario y Colon, lugar donde identificaron y demoraron a joven de 20 años
de edad, quien se encontraba causando disturbios en la vía pública.
Seguidamente, fueron alertados a través el
Sistema Integral de Seguridad 911 que personas desconocidas habrían ingresado
aparentemente a un domicilio de las 192 viviendas, por lo que se dirigieron al
lugar, donde tras un rastrillaje por zonas aledañas logran divisar a dos
sujetos cuyas características coincidían con las brindadas, llevando los mismo
consigo elementos de dudosa procedencia y al intentar ser interceptados estos
se dan a la fuga, arrojando en la vía publica: cables 1.mm., 2.5 mm., 4mm y
6mm aproximadamente, 100 metros, 01
sarten, 01 mochila, juguetes varios, 01 ventana -ventiluz-, por ello se
secuestró preventivamente estos elementos bajo las formalidades legales
correspondientes.
Por último, en la mañana del domingo 19-10-25, siendo
aproximadamente las 09:30 horas cuando realizaban recorrida por Avenida La Paz
y calle Viedma, visualizaron a un sujeto merodeando, visualizando el interior
de los domicilios de la zona, por ello procedieron a su identificación y
posterior demora, tratándose de un joven de 26 años de edad, quien no supo
justificar su presencia en el lugar.
Al respecto, los demorados fueron trasladados
hasta las comisarias jurisdiccionales donde se llevan a cabo las diligencias de
cada caso.