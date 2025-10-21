martes, 21 de octubre de 2025

En distintos procedimientos demoran a dos personas y secuestran elementos de dudosa procedencia

Efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, encontrándose de recorrida de prevención de ilícitos por su sector asignado, procedieron en diferentes procedimientos a la demora de varias personas y el secuestro de varias cosas de dudosa procedencia.

El primer procedimiento lo concretaron en la jornada del sábado 18-10-25, encontrándose en las intersecciones de las Avenidas IV Centenario y Colon, lugar donde identificaron y demoraron a joven de 20 años de edad, quien se encontraba causando disturbios en la vía pública.

Seguidamente, fueron alertados a través el Sistema Integral de Seguridad 911 que personas desconocidas habrían ingresado aparentemente a un domicilio de las 192 viviendas, por lo que se dirigieron al lugar, donde tras un rastrillaje por zonas aledañas logran divisar a dos sujetos cuyas características coincidían con las brindadas, llevando los mismo consigo elementos de dudosa procedencia y al intentar ser interceptados estos se dan a la fuga, arrojando en la vía publica: cables 1.mm., 2.5 mm., 4mm y 6mm  aproximadamente, 100 metros, 01 sarten, 01 mochila, juguetes varios, 01 ventana -ventiluz-, por ello se secuestró preventivamente estos elementos bajo las formalidades legales correspondientes.

Por último, en la mañana del domingo 19-10-25, siendo aproximadamente las 09:30 horas cuando realizaban recorrida por Avenida La Paz y calle Viedma, visualizaron a un sujeto merodeando, visualizando el interior de los domicilios de la zona, por ello procedieron a su identificación y posterior demora, tratándose de un joven de 26 años de edad, quien no supo justificar su presencia en el lugar.

Al respecto, los demorados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales donde se llevan a cabo las diligencias de cada caso.