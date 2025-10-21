Robó una bicicleta y fue demorado por la Policía

En horas de la madrugada de ayer 20-10-25, personal policial del Destacamento San Marcos, encontrándose de recorrida de prevención de ilícitos, tomaron conocimiento por parte de la Comisaría Tercera Urbana, quienes solicitaron colaboración ya que aparentemente un sujeto habría sustraído aparentemente una bicicleta en inmediaciones de calle Lamadrid al N° 1200 aproximadamente.
Ante ello, los mencionados efectivos se dirigieron
de inmediato a la zona, donde tras un rastrillaje, logran divisar a un sujeto
con características similares a bordo del rodado sustraído aparentemente, por lo
que procedieron a su demora y posterior identificación, tratándose de un joven
de 24 años de edad, quien tenía en su poder una bicicleta -marca Top Mega, Rodado
29-, la cual según las primeras averiguaciones seria la recientemente
sustraída, por ellos se secuestró preventivamente el rodado bajo las formalidades
correspondientes.
El demorado y la bicicleta fueron traslados hasta a la Comisaría Tercera Urbana, a fin de continuar con las diligencias de rigor.