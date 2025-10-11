sábado, 11 de octubre de 2025

En tareas de prevención la Policía demoró a un hombre por merodeo

Ayer 10-10-25, en horas de la tarde, personal policial dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 4, tras hallarse efectuando sus tareas específicas de prevención, observaron en la vía pública a un hombre que se encontraba merodeando y visualizando detenidamente los vehículos estacionados.

Ante tal situación, a modo de prevención procedieron a la identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un mayor de 28 años de edad, quien, además –según las averiguaciones realizadas- contaría con antecedentes por delitos contra la propiedad.

Al respecto, el demorado fue trasladado hasta la comisaría 9na, por razones de jurisdicción.