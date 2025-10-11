En tareas de prevención la Policía demoró a un hombre por merodeo

Ayer 10-10-25, en horas de la tarde, personal policial dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 4, tras hallarse efectuando sus tareas específicas de prevención, observaron en la vía pública a un hombre que se encontraba merodeando y visualizando detenidamente los vehículos estacionados.
Ante tal situación, a modo de prevención procedieron a la identificación
y posterior demora del mismo, tratándose de un mayor de 28 años de edad, quien,
además –según las averiguaciones realizadas- contaría con antecedentes por
delitos contra la propiedad.
Al respecto, el demorado fue trasladado hasta la comisaría 9na, por
razones de jurisdicción.