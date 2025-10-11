La Policía demoró a una mujer que ocasionaba disturbios en la vía pública

Efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, en horas de la noche de ayer 140-10-25, momentos en que realizaban recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, fueron alertados que por calles Comechingones y Atacamas se encontraba una mujer promoviendo desorden en la vía pública.
Por tal motivo, los mencionados
efectivos se dirigieron hasta el lugar donde procedieron a la identificación y
posterior demora de la misma, quien se hallaba en aparente estado de ebriedad,
tratándose de una mujer de 35 años de edad.
La demorada, fue trasladada hasta la comisaria jurisdiccional 15ta a fin de continuar con las diligencias al respecto.