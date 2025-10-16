Esquina: Realizaba trabajos de sanjeo y murió aplastado tras un desmoronamiento de tierra

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Esquina, en horas de la tarde de hoy 16-10-25, fueron alertados que por calles Marcelino Dávila casi Serrano Soto un hombre mayor de edad aparentemente habría perdido la vida momentos en que realizaba trabajos de sanejo.
Según la información inicial obtenida,
aparentemente un hombre identificado con el apellido Bogado -38- se encontraba
realizando trabajo de sanjeo de profundidad y en un momento dado por causas y circunstancias
que es materia de investigación se habría producido el desmoronamiento de
tierra sobre su humanidad, lo que produjo su lamentable deceso en el lugar.
Al respecto, en la citada comisaria se llevan a
cabo las diligencias correspondientes del caso, con intervención de la unidad
fiscal en turno.