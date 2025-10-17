viernes, 17 de octubre de 2025

Esquina: Demoran a un joven y secuestran dos motocicletas de dudosa procedencia

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Esquina, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo ocurrido, finalmente lograron la demora de un hombre y el secuestro de dos motocicletas que serían de dudosa procedencia.

El procedimiento lo realizaron los mencionados efectivos, tras tomar conocimiento del accionar delictivo, es por ello, que de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, con observación de cámaras de seguridad existentes en la zona, lo que posibilitó en la noche de ayer 16-10-25, inmediaciones de Ruta Nacional N°12, en cercanías de la entrada a la Villa Oristi, proceder con la identificación y posterior demora de un joven de 20 años quien se encontraba con dos motocicletas, de las cuales no supo justificar su procedencia ni propiedad y tras las primeras averiguaciones resulto que una de ellas sería la denunciada como sustraída.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.