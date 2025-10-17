Esquina: Demoran a un joven y secuestran dos motocicletas de dudosa procedencia

El procedimiento lo realizaron los mencionados efectivos,
tras tomar conocimiento del accionar delictivo, es por ello, que de forma
inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, con observación de
cámaras de seguridad existentes en la zona, lo que posibilitó en la noche de
ayer 16-10-25, inmediaciones de Ruta Nacional N°12, en cercanías de la entrada
a la Villa Oristi, proceder con la identificación y posterior demora de un
joven de 20 años quien se encontraba con dos motocicletas, de las cuales no
supo justificar su procedencia ni propiedad y tras las primeras averiguaciones
resulto que una de ellas sería la denunciada como sustraída.
El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.