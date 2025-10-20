General Paz: En diferentes procedimientos, la Policía demoró a dos "dealer" con bochitas de cocaína

El primero de los procedimientos lo realizaron los citados policías, cuando encontrándose en realizando sus labores, proceden a identificar a una joven –mayor de edad-, quien llevaba entre sus pertenencias nueve envoltorios de una sustancia blanquesina, presumiblemente cocaína.
De igual manera, continuando con los trabajos de prevención, demoraron en la vía pública a otro joven –mayor de edad- quien, tras ser identificado, resultó que llevaba entre sus pertenencias, cinco envoltorios de una sustancia blanquesina, presumiblemente cocaína.
Posteriormente y tras solicitar colaboración de sus pares de la División drogas peligrosas y Crimen organizado - Ensenada Grande, los mismos realizaron el test correspondiente a la sustancia, los cuales arrojaron positivo para cocaína.
De todo ello, se puso en conocimiento de las autoridades judiciales en turno, en tanto, las personas junto a lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites de cada caso.