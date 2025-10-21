Goya: La Policía recuperó una motocicleta robada

El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, luego de tomar conocimiento que de frente a un inmueble ubicado en el
Barrio Esperanza, personas de identidad desconocidas habrían sustraído una
motocicleta -marca Guerrero modelo Trip-, que se encontraba estacionada.
En ese marco, tras diversas labores de
investigación desplegadas, finalmente lograron hallar y recuperar la
motocicleta que fuera denunciada como sustraída y la cual presumiblemente
habría sido abandonada por los presuntos autores, al verse cercado por los
efectivos.
La motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.