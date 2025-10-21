martes, 21 de octubre de 2025

Goya: La Policía recuperó una motocicleta robada

En la madrugada de ayer 20-10-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Quinta de Goya, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras un eficaz accionar, lograron recuperar una motocicleta que fuera denunciada como sustraída.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, luego de tomar conocimiento que de frente a un inmueble ubicado en el Barrio Esperanza, personas de identidad desconocidas habrían sustraído una motocicleta -marca Guerrero modelo Trip-, que se encontraba estacionada.

En ese marco, tras diversas labores de investigación desplegadas, finalmente lograron hallar y recuperar la motocicleta que fuera denunciada como sustraída y la cual presumiblemente habría sido abandonada por los presuntos autores, al verse cercado por los efectivos.

La motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.