martes, 21 de octubre de 2025

Itatí: Demoraron a dos sujetos que transportaban tres terneros de dudosa procedencia

En la mañana de hoy 21-10-25, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Itatí, en momentos en que realizaban sus labores de prevención y contralor por Ruta Provincial N°20, detuvieron la marcha de una camioneta que transportaba tres terneros, sin las documentaciones correspondientes ni en la forma establecidas.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando hallándose por la citada arteria, en proximidades al acceso, proceden a detener la marcha de una -camioneta marca Ford Ranger-, conducido por un hombre de 32 años de edad, acompañado por otro hombre de 69 años de edad, visualizando que en la parte trasera-cajuela de dicha pickup, transportaban tres (03) terneros de distintos pelajes, los cuales se encontraban atados (maneadas las patas) y acostados, y tras requerirles la correspondiente Guía y documentaciones pertinentes, los mismos no contaban.

Al respecto, se procedió a la demora de estas personas y al secuestro preventivo de los animales y del rodado, los cuales fueron trasladados a la citada dependencia, a fin de proseguir con los tramites del caso por supuesta infracción al artículo 82 del código contravencional.



 