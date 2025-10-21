Itatí: Demoraron a dos sujetos que transportaban tres terneros de dudosa procedencia

El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, cuando hallándose por la citada arteria, en proximidades al acceso,
proceden a detener la marcha de una -camioneta marca Ford Ranger-, conducido
por un hombre de 32 años de edad, acompañado por otro hombre de 69 años de
edad, visualizando que en la parte trasera-cajuela de dicha pickup,
transportaban tres (03) terneros de distintos pelajes, los cuales se
encontraban atados (maneadas las patas) y acostados, y tras requerirles la
correspondiente Guía y documentaciones pertinentes, los mismos no contaban.
Al respecto, se procedió a la demora de estas personas y al secuestro preventivo de los animales y del rodado, los cuales fueron trasladados a la citada dependencia, a fin de proseguir con los tramites del caso por supuesta infracción al artículo 82 del código contravencional.