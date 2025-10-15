Itatí: La Policía recuperó una costosa bicicleta, recientemente sustraída

En la mañana de hoy 15-10-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Itatí, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración de la unidad fiscal interviniente, luego de diversas tareas, lograron hallar y recuperar una bicicleta de alta gama que fuera denunciada como sustraída.
Los distintos trabajos de investigación dieron inicio, tras tomar conocimiento de la sustracción de una bicicleta –marca Nordic rodado 29-, cuyo propietario sería un joven, en este sentido, intensificaron los trabajos de investigación y búsqueda, lo que posibilitó hallar el rodado en el Barrio Ibiray, zona de abundante vegetación, el cual presumiblemente fuera abandonado por el presunto autor, al verse cercado por los efectivos.
La bicicleta recuperada fue puesta a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde posteriormente fue entregado al propietario.