Rápido accionar en Itatí: La Policía recuperó un celular recientemente sustraído

Ayer 14-10-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Itatí, tras tomar conocimiento de la sustracción de un teléfono celular, luego de un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar un teléfono celular recientemente sustraído e identificaron al presunto autor del hecho.
El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando en horas de la mañana, tomaron conocimiento por parte de un hombre, que habría sufrido la sustracción de su teléfono celular –marca Samsung A15-, brindando las características del presunto autor, en ese marco, de forma inmediata, los efectivos iniciaron un intenso despliegue, que posibilitó en un rápido accionar, divisar en inmediaciones del Barrio Avarape, a una persona, quien al notar la presencia policial arroja un teléfono celular y huye aprovechando la zona de abundante vegetación, ante lo cual, proceden al secuestro preventivo del aparato telefónico, el cual resultó ser el sustraído recientemente.
El teléfono recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde tras los trámites de rigor, se procedió a la entrega del teléfono celular a su propietario.