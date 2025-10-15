La Policía recuperó una cierra circular recientemente sustraída

El procedimiento lo
realizaron los mencionados policías, tras tomar conocimiento del accionar
delictivo, es por ello, que de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de
investigación, con un amplio rastrillaje por distintas zonas, lo que posibilitó
por
calle Ricardo Gutiérrez del Barrio Piola, visualizar a dos sujetos llevando
consigo una bolsa y al notar la presencia policial se dan a la fuga arrojando
dicha bolsa en la vía pública por lo que se procedió a registrarla, hallando en
su interior una cierra circular marca Bosch-, la cual habría sido denunciada
como sustraída, por lo que se secuestró bajo las formalidades legales
correspondientes.
Lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.