miércoles, 15 de octubre de 2025

La Policía recuperó una cierra circular recientemente sustraída

En la noche de ayer 14-10-25, efectivos policiales de la Comisaría Séptima Urbana, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo, finalmente lograron recuperar una cierra circular que habría sido denunciada como sustraída

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, tras tomar conocimiento del accionar delictivo, es por ello, que de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, con un amplio rastrillaje por distintas zonas, lo que posibilitó por calle Ricardo Gutiérrez del Barrio Piola, visualizar a dos sujetos llevando consigo una bolsa y al notar la presencia policial se dan a la fuga arrojando dicha bolsa en la vía pública por lo que se procedió a registrarla, hallando en su interior una cierra circular marca Bosch-, la cual habría sido denunciada como sustraída, por lo que se secuestró bajo las formalidades legales correspondientes.

Lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.