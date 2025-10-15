Allanamientos en Mercedes: Hay varios demorados y elementos sucuestrados

Estos procedimientos lo llevaron a cabo desde las
15:00 hasta las 20:30 horas, donde se procedió al secuestro de moto partes de
una motocicleta -marca Motomel Blitz 110c.c- y otra -marca Zanella ZB 110cc- , de elementos de
interés como ser una Motocicleta -marca Gilera VC 150- con un carrito, una
motocicleta -marca Cerro 150cc-, -marca Motomel
110cc-, los cuales aparentemente fueron utilizados para cometer los hechos,
además en la oportunidad se aprehendió a cuatros hombres que estarían también
relacionados con la causa.
En todos los casos, los aprehendidos y todo lo secuestradas fueron puestas a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria primera a fin de continuar con los trámites correspondientes.