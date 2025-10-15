miércoles, 15 de octubre de 2025

Allanamientos en Mercedes: Hay varios demorados y elementos sucuestrados

En la jornada de ayer 14-10-25, Personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Mercedes, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación y en forma conjunta y coordinada con la Comisaria 2da, 3ra y Comisaria de la Mujer y el Menor, G.T.O y D.I.C 1ra Mercedes en el marco investigativo en relación a varios hechos que se investigan, diligenciaron allanamientos en distintos domicilios B° Noroeste de esta ciudad de esa ciudad.

Estos procedimientos lo llevaron a cabo desde las 15:00 hasta las 20:30 horas, donde se procedió al secuestro de moto partes de una motocicleta -marca Motomel Blitz 110c.c- y otra  -marca Zanella ZB 110cc- , de elementos de interés como ser una Motocicleta -marca Gilera VC 150- con un carrito, una motocicleta  -marca Cerro 150cc-, -marca Motomel 110cc-, los cuales aparentemente fueron utilizados para cometer los hechos, además en la oportunidad se aprehendió a cuatros hombres que estarían también relacionados con la causa.

En todos los casos, los aprehendidos y todo lo secuestradas fueron puestas a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria primera a fin de continuar con los trámites correspondientes.