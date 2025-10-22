La Policía recuperó una moto robada, hay un demorado

El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, luego de tomar conocimiento que, en la jornada de ayer, personas de
identidad desconocida habrían sustraído una motocicleta -marca Honda CB190-.
Tal es así, que de forma inmediata y al tomar
conocimiento de ello, los policías iniciaron un intenso trabajo de
investigación que los llevó hasta inmediaciones del Barrio Pirayui nuevo -200
viviendas, lugar donde hallaron el rodado que fuera denunciado como sustraído,
posteriormente y siguiendo la línea investigativa lograron demorar a una
persona que estaría sindicado como presunto autor del hecho.
El demorado y la motocicleta recuperada fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial a fin de proseguir con los trámites que corresponden.