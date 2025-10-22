miércoles, 22 de octubre de 2025

La Policía recuperó una moto robada, hay un demorado

En horas de la mañana de ayer 21-10-25, efectivos policiales de la Comisaría décimo quinta urbana, en colaboración con la unidad fiscal en turno, tras un rápido y eficaz trabajo de investigación con la valiosa cooperación de efectivos de la unidad especial anti arrebato, recuperaron una motocicleta y demoraron al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, luego de tomar conocimiento que, en la jornada de ayer, personas de identidad desconocida habrían sustraído una motocicleta -marca Honda CB190-.

Tal es así, que de forma inmediata y al tomar conocimiento de ello, los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación que los llevó hasta inmediaciones del Barrio Pirayui nuevo -200 viviendas, lugar donde hallaron el rodado que fuera denunciado como sustraído, posteriormente y siguiendo la línea investigativa lograron demorar a una persona que estaría sindicado como presunto autor del hecho.

El demorado y la motocicleta recuperada fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial a fin de proseguir con los trámites que corresponden.