Recuperaron varios elementos sustraídos recientemente

Ayer 21-10-25, personal policial dependientes de la Unidad Especial Antiarrebatos, lograron el secuestro preventivo de elementos denunciados como sustraídos.
El procedimiento, lo concretaron los mencionados
efectivos en zonas del barrio Molina Punta, momentos en que se dirigían a dar
cumplimiento con una orden judicial y en inmediaciones al domicilio a allanar
lograron visualizar a dos personas con elementos de dudosa procedencia y
quienes al notar la presencia policial arrojan las cosas y se dan a la fuga.
Por tal motivo, los efectivos procedieron al secuestro preventivo de los mismos, tratándose de una bomba de agua y un gato mecánico los cuales habrían sido los denunciados como sustraídos días atrás.