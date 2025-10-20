Muerte de Camila González: "Liberaron a mi defendido porque un video confirmó su versión"

En el marco de la investigación de la muerte de Camila González, la joven que cayó de un sexto piso de un edificio en la Capital de Corrientes, la Justicia dispuso la liberación del imputado por femicidio por un video que confirmó su versión, confirmó en declaraciones a Radio Dos, el abogado de la defensa, Facundo Leguizamón.
El juez de Garantías, Leandro Llorente, dispuso la inmediata libertad de Lionel Luis Caccio, el hombre de 50 años, que había sido imputado tras la caída fatal de la joven y sobre quién habían dispuesto una prisión preventiva por 30 días.
"Lo liberaron porque un video confirmó la versión de mi defendido", dijo a Radio Dos, el abogado defensor Facundo Leguizamón y explicó que Caccio "recupero la libertad al mediodía".
En este sentido, el letrado explicó que el viernes la fiscal Lucrecia Troia, "me comunica que habían dado con un video que confirma la versión de mi detenido" y señaló que inmediatamente solicitaron una audiencia "para que se disponga la libertad de nuestro defendido".
Leguizamón explicó que el material fílmico fue hallado por la Policía y destacó que la Fiscalía obró con "lealtad y objetividad".
"Desde el primer momento, se daban cuenta que la versión era coherente y se mantuvo desde el primer momento", expresó y agregó que por esta razón la prisión preventiva no fue de 90 días como habían solicitado, sino de 30 días".
En tanto, señaló sobre quién en un primer momento fue imputado por femicidio, que "desde un primer momento nos dio un mandato de que se investigue a fondo".
Sobre, Caccio, el abogado señaló que si bien, "tiene un sentimiento de alivio", pero "a nivel personal no está bien, porque hasta el momento del hecho, era su pareja".
Finalmente, el doctor Leguizamón, dijo que su defendido, "sigue vinculado a la causa, que no se cerró todavía" y que no es necesario que resida en Corrientes, sino que "tiene que acudir cuando d sea convocado".
La versión del imputado, se supo que Caccio sostuvo que, en el momento en que él "decide terminar una relación, Camila sale corriendo hacia el balcón y se cuelga de la baranda" y que ante la situación, el hombre "sale corriendo y la sujeta del brazo, le pide al niño que lo ayude y tras varios minutos de forcejeo, gritando, pidiendo auxilio, pero ella termina cayendo".
La joven madre, Camila Soledad González perdió la vida en el acto.
Además del video coincidente con la versión de Caccio, el pequeño hijo de González, también lo habría confirmado de Cámara Gesell.
Fuente: www.radiodos.com.ar