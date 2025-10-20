Un pitbull mató a un caniche: Denuncian que atacó a otras mascotas y a vecinos

Mariana Acuña, hija de la dueña del caniche, habló con Radio Dos y contó: "este perro no es la primera vez que hace esto, cuando era más chico ya le mordió a un vecino en la pierna y le mató a otro perro de una vecina y tiene una cría igual a él"; y comentó: "ellos agarraron a su perro y se encerraron, nosotros le agarramos a nuestro perro para llevarlo al veterinario, pero ya estaba muerto".
Asimismo, la vecina, expresó: "llamamos a la policía para ver si podía hacer la denuncia y desde la Comisaría 12 del barrio Juan XXIII, nos dijeron que no podían hacer nada, esta mañana fui hasta la Comisaría y me tomaron la exposición".
A su vez, Mariana, afirmó: "esta mañana vinieron los dueños del perro a decirme que mi perro se metió en su casa por eso el perro le mordió, y es mentira"; y destacó: "son vecinos muy conflictivos, no se puede hablar con ellos, ese perro mató a varios gatos del barrio y ellos se reían".
Al mismo tiempo, del caniche, describió: "era el bebé de la casa"; "a mi mamá no le dejamos que le vea cómo quedó su perrito porque le iba a hacer mal".
Por último, la vecina, remarco: "queríamos saber si alguien puede hacer algo porque esto no puede quedar así".
Fuente: www.radiodos.com.ar