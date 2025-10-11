Operativos de contralor en Santa Ana: La Policía demoró a un hombre y secuestró envoltorios de cocaína

En la oportunidad, los uniformados procedieron a detener la marcha de una motocicleta –marca Honda Titan- el cual era conducido por un hombre de 31 años de edad, a quien se le efectuó el palpado de seguridad correspondiente, logrando determinar que el mismo poseía en su poder un total de tres envoltorios de sustancia blanquecina.
Por tal motivo, se solicitó la valiosa colaboración de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes realizaron el correspondiente narcotes, el cual arrojo positivo para cocaína, dando un peso total de 1.4 gramos, siendo secuestrado junto a la motocicleta y la persona demorada, trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias correspondientes.