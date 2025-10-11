Varios demorados en operativos de prevención

El primer procedimiento,
lo concretaron los uniformaron en horas de la tarde de ayer 10-10-25, por
Avenida Paysandú entre Cruz del Eje y Nahuel Huapi, lugar donde visualizaron a
dos jóvenes a bordo de una motocicleta de 110cc realizando maniobras peligrosas
(Willy) , poniendo en riesgo sus vidas y la de terceros ; por lo que de manera
inmediata procedieron a la identificación y posterior demora de los mismos,
tratándose de dos mayores de 22 años de edad, además secuestraron el rodado en
el que circulaban –marca Honda Wave de 110cc- .
Posteriormente, por Calles Perú entre Belgrano y Moreno los mencionados efectivos
identificaron y demoraron a un hombre mayor de edad, quien se encontraba
merodeando y además tenía en su poder un arma blanca –cuchillo de unos 20cm
aproximadamente-, el cual fue secuestrado.
Asimismo, los uniformados fueron alertados por el
Sistema Integral de Seguridad 911, que por calle Estados Unidos esquina Coronel
Baibiene circulaba una persona trasladado un tráiler, el cual aparentemente
habría sido recientemente sustraído; por lo que de forma inmediata procedieron
a la identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un mayor de
edad, quien no supo justificar la procedencia del rodado, siendo secuestrado de
manera preventiva.
En todos los casos, las personas demoradas y lo
secuestrado fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales
correspondientes a fin de continuar con las diligencias al respecto.