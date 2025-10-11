sábado, 11 de octubre de 2025

Varios demorados en operativos de prevención

Personal policial dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, llevaron a cabo distintos procedimientos en diferentes circunstancias, logrando la demora de varias personas y el secuestro de elementos.

El primer procedimiento, lo concretaron los uniformaron en horas de la tarde de ayer 10-10-25, por Avenida Paysandú entre Cruz del Eje y Nahuel Huapi, lugar donde visualizaron a dos jóvenes a bordo de una motocicleta de 110cc realizando maniobras peligrosas (Willy) , poniendo en riesgo sus vidas y la de terceros ; por lo que de manera inmediata procedieron a la identificación y posterior demora de los mismos, tratándose de dos mayores de 22 años de edad, además secuestraron el rodado en el que circulaban –marca Honda Wave de 110cc- .

Posteriormente, por Calles Perú entre Belgrano y Moreno los mencionados efectivos identificaron y demoraron a un hombre mayor de edad, quien se encontraba merodeando y además tenía en su poder un arma blanca –cuchillo de unos 20cm aproximadamente-, el cual fue secuestrado.

Asimismo, los uniformados fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, que por calle Estados Unidos esquina Coronel Baibiene circulaba una persona trasladado un tráiler, el cual aparentemente habría sido recientemente sustraído; por lo que de forma inmediata procedieron a la identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un mayor de edad, quien no supo justificar la procedencia del rodado, siendo secuestrado de manera preventiva.

En todos los casos, las personas demoradas y lo secuestrado fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes a fin de continuar con las diligencias al respecto.