Recuperan elementos robados de una vivienda en construcción

Ayer 14-10-25, en horas de la madrugada, personal policial dependientes de la Comisaria Décimo Quinta en colaboración con la Comisaria Séptima lograron recuperar elementos denunciados como sustraídos del interior de un domicilio en construcción.
El procedimiento, lo
llevaron a cabo los mencionados efectivos momentos en que realizaban recorridas
de prevención en forma conjunta y por calles Cabo de Horno y Argentina
observaron a cuatro hombres trasladando un respaldo y un cochón de dos plazas,
y quienes al notar la presencia policial emprenden su huida, arrojando dichos
elementos, tratándose efectivamente de los mismos denunciados como sustraído
horas antes.
Al respecto, los elementos denunciados como sustraídos fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.