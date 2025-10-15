miércoles, 15 de octubre de 2025

Arrojó un AirPods de dudosa procedencia cuando vio a la Policía

Ayer 14-10-25, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Antiarrebatos, tras hallarse realizando recorridas de prevención de ilícitos, observaron por calle Sicilia a un sujeto merodeando, quien al notar la presencia policial de forma inmediata aprehende su huida arrojando un elemento de dudosa procedencia.

Por tal motivo, los efectivos procedieron al secuestro del mismo, tratándose de un elemento tecnológico, un auricular marca Apple (AirPods).

El elemento secuestrado, fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con los tramites del caso. 