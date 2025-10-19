SALUDO MUY ESPECIAL POR EL DIA DE LA MADRE A LAS INTEGRANTES DE LA INSTITUCION POLICIAL

El
Ministro de Seguridad Dr. Alfredo Vallejos, el Sub Secretario de Seguridad (R)
Osvaldo de los Santos García, el Jefe de Policía de la Provincia de Corrientes,
Crio. Gral. Miguel Ángel Leguizamón, el Sub-Jefe de Policía Crio. Gral. Walter
Darío Aceval; Directores Generales integrantes del Estado Mayor Policial,
Directores, Jefes de Departamentos, Directores de Unidades Regionales, Jefes de
Comisarías del Área Capital e Interior, Jefes de Divisiones y Unidades
Especiales, Personal Superior y Subalterno de la Institución en actividad y en
situación de retiro, hacen llegar un afectuoso y cordial saludo a todas las
madres, y muy especialmente a las que forman parte de la Institución Policial,
quienes con esfuerzo, dedicación, coraje y compromiso participan en la
construcción de una provincia más segura y nos honran con su doble rol la de
ser madres y servidoras públicas que abrazan esta hermosa profesión y enaltecen
a nuestra repartición con su vocación de servir a nuestra comunidad.
"FELIZ DÍA DE LA MADRE"