domingo, 19 de octubre de 2025

SALUDO MUY ESPECIAL POR EL DIA DE LA MADRE A LAS INTEGRANTES DE LA INSTITUCION POLICIAL

Por conmemorarse una fecha tan cara y especial para los sentimientos de cualquier hijo al recordarse el día de la Madre.

El Ministro de Seguridad Dr. Alfredo Vallejos, el Sub Secretario de Seguridad (R) Osvaldo de los Santos García, el Jefe de Policía de la Provincia de Corrientes, Crio. Gral. Miguel Ángel Leguizamón, el Sub-Jefe de Policía Crio. Gral. Walter Darío Aceval; Directores Generales integrantes del Estado Mayor Policial, Directores, Jefes de Departamentos, Directores de Unidades Regionales, Jefes de Comisarías del Área Capital e Interior, Jefes de Divisiones y Unidades Especiales, Personal Superior y Subalterno de la Institución en actividad y en situación de retiro, hacen llegar un afectuoso y cordial saludo a todas las madres, y muy especialmente a las que forman parte de la Institución Policial, quienes con esfuerzo, dedicación, coraje y compromiso participan en la construcción de una provincia más segura y nos honran con su doble rol la de ser madres y servidoras públicas que abrazan esta hermosa profesión y enaltecen a nuestra repartición con su vocación de servir a nuestra comunidad.

"FELIZ DÍA DE LA MADRE"