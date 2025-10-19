La Policía demoró a un presunto “dealer” de estupefacientes y secuestró sustancias de origen vegetal

El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, cuando en inmediaciones del Parque Mitre de esta ciudad Capital,
proceden a identificar a un hombre de 40 años de edad, quien tenía en su poder
un bolso, conteniendo en su interior dos frascos con sustancia de origen vegetal,
que al ser sometida al test orientativo arrojó resultado positivo para
marihuana, con un peso total de 20,6 gramos, además de una balanza digital y
dos teléfonos celulares, por lo que se demoró a esta persona y se secuestró
bajo las formalidades legales correspondientes dichos elementos y sustancias.
De todo ello, se puso en conocimiento de la
autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se
prosigue con los trámites del caso.