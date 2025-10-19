domingo, 19 de octubre de 2025

La Policía demoró a un presunto “dealer” de estupefacientes y secuestró sustancias de origen vegetal

EN EL PARQUE MITRE
En horas de la tarde de ayer 18-10-25, efectivos policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, procedieron a la demora de un presunto “dealer” de estupefacientes, y secuestraron sustancias de origen vegetal.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando en inmediaciones del Parque Mitre de esta ciudad Capital, proceden a identificar a un hombre de 40 años de edad, quien tenía en su poder un bolso, conteniendo en su interior dos frascos con sustancia de origen vegetal, que al ser sometida al test orientativo arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso total de 20,6 gramos, además de una balanza digital y dos teléfonos celulares, por lo que se demoró a esta persona y se secuestró bajo las formalidades legales correspondientes dichos elementos y sustancias.

De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los trámites del caso.