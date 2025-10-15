miércoles, 15 de octubre de 2025

Tras dos allanamientos secuestran elementos de dudosa procedencia, hay dos demorados

Efectivos policiales de la Comisaria Segunda Urbana en colaboración con la Unidad Fiscal Interviniente y en el marco de una causa en trámite – por supuesto robo calificado-, en la mañana de ayer 14-10-25, diligenciaron dos órdenes de allanamiento, secuestraron varias cosas y detuvieron a dos personas, sindicadas como presuntos autores del hecho.

Los diligenciamientos de las órdenes judiciales fueron realizados en inmuebles de esta ciudad capital, lugar donde hallaron y secuestraron, bajo las formalidades legales, prendas de vestir y tres termos – marca Stanley-, además, procedieron a la detención de dos hombres – mayores de edad-, vinculados al presente hecho.

Los detenidos junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades intervinientes y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.