Varios demorados en operativos de contralor

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por el Ministerio de Seguridad junto a la Jefatura de Policía, durante la madrugada de ayer 14-10-25 efectivos Policiales de la Comisaría Segunda Urbana, con la valiosa colaboración del personal del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas; Comando Patrulla, Patrulla Motorizada; G.R.I.M 2, 4 y 5, y G.I.R., llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de la citada Comisaria y zonas aledañas.
Los operativos planificados, dieron inicio
alrededor de las 02:00 horas, extendiéndose hasta pasadas las 04:00 horas
aproximadamente, oportunidad en que efectuaron el control y verificación de
diferentes rodados, además, se procedió a la identificación y demora de varias
personas para averiguación de sus antecedentes.
Las personas demoradas y los rodados secuestrados, fueron trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con las diligencias de rigor.