Tres personas resultaron lesionadas tras despiste de un automóvil

En horas de la noche de ayer 11-10-25, personal policial de la comisaria Paraje Perichon fueron alertados que por calle Eric Martínez al 4900 se habría registrado un siniestro vial, en el cual por causas y circunstancias que se tratan de establecer, el conductor de un automóvil habría perdido del control del rodado, lo que produjo su despiste dejando con lesiones graves a uno de sus acompañantes.
Según la información inicial obtenida, el siniestro
se habría registrado cerca de las 21:00 horas y tuvo como protagonistas a un
automóvil –marca Renault Logan- el cual era conducido por un hombre de apellido
Steinbach -29- quien tenía como acompañantes a una mujer de apellido Sandoval
-25- y a otro joven de apellido Benítez.
A consecuencia del siniestro, todos los ocupantes
fueron trasladados hasta el Hospital Escuela, donde informaron que el ciudadano
Benítez poesía lesiones graves en tanto que los demás resultaron ilesos.
Por el hecho, en la citada comisaria se llevan a cabo las diligencias del caso.