En tareas de prevención la Policía demoró a un hombre por merodeo

En horas de la tarde de ayer 11-10-25, efectivos policiales con prestación de servicio en el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 4, tras hallarse realizando recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, más precisamente por Avenida Rio Chico y calle Las Orquídeas observaron a un joven merodeando observando detenidamente a las personas que se encontraban en la parada de colectivos, ocasionando intranquilidad a los mismos.
Por tal motivo, a modo de
prevención procedieron al identificación y posterior demora del mismo,
tratándose de un mayor de 23 años, alias Cóndor, quien, además, según las
primeras averiguaciones realizadas contraria con antecedentes
Al respecto, el demorado fue trasladado hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las diligencias del caso.