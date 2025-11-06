Allanamiento en San Cosme: La Policía secuestró plantas de marihuana, hay un demorado

Tras un allanamiento realizado, la Policía secuestró elementos que estarian relacionados a un hecho que se investiga. También halló plantas de hierbas qué podría tratarse de marihuana. Por el hecho existe una persona demorada.
En la jornada de hoy 06-11-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito San Cosme, junto al Área de Investigación Criminal dependiente de la Unidad Regional I-San Luis del Palmar y contando con la cobertura de seguridad del Grupo Táctico de Operación, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, llevaron adelante el diligenciamiento de una orden Judicial, en dos domicilios de localidad de San Cosme, lo que posibilito recuperar elementos vinculados al hecho y además hallar una planta de hierba qué a simple vista y conforme a las características de la misma podría tratarse de marihuana. Así también, demoraron a una persona mayor de edad.
El procedimiento fue concretado en horas de la tarde, donde los mencionados efectivos, allanaron dos propiedades, uno de ellos situado por calle San Juan Bautista, en tanto el otro se llevó a cabo en un domicilio ubicado por calle Juan Ramón Vidal, ambos en dicha localidad, oportunidad en que lograron hallar y secuestrar un tubo de gas y un alargue, -elementos que según las tareas investigativas realizadas- podría estar relacionado al hecho que se investiga, además por cuerda separada se secuestró una plata vegetal, que conforme a las características organolépticas y olor particular podría tratarse presuntamente de Marihuana; en el procedimiento también fue demorada una persona mayor de edad, a fin de determinar su relación con el hecho.
Al respecto la persona demorada, junto con los elementos y las plantas secuestradas fueron puestos a disposición de la justicia y posteriormente remitidos a dependencia policial, donde se prosiguen con los tramites de rigor.