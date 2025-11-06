Un alumno ingresó a un colegio de Bella Vista con un arma en la mochila

Una fuerte alarma escolar se desató en la ciudad correntina de Bella Vista luego de que un alumno de 14 años ingresara al Colegio Sersic con un arma de fuego en su mochila. El hecho ocurrió el lunes pasado, cerca del horario de salida del turno mañana, y fue advertido por los propios compañeros del estudiante, cuyos comentarios alertaron al personal docente. La situación fue confirmada por el rector de la institución, Juan Almirón, quien valoró la rápida intervención del equipo escolar para resguardar la seguridad del resto de los alumnos.
Según relató Almirón, una docente apartó al joven para revisar su mochila en un espacio privado, donde se encontró "un elemento que podría considerarse un arma". El artefacto, de pequeño tamaño y en aparente estado obsoleto, fue inmediatamente asegurado por el personal del colegio. Tras comunicar el hecho al tutor del estudiante, la dirección se puso en contacto con la Comisaría local, cuyos efectivos constataron que se trataba de un arma real. La misma fue entregada a la Policía y enviada a peritaje conforme al procedimiento correspondiente.
El padre del alumno declaró que el arma pertenecía a un familiar y que el adolescente la había tomado de un taller sin conocimiento de los adultos. Desde la institución educativa, el rector explicó que aún se desconoce si el joven pretendía mostrar el arma o si su presencia respondía a una intención de intimidación. "No sabemos la intención. El chico en principio lo negó, pero el padre confirmó que el arma estaba en un taller y él la llevó", señaló Almirón al medio local Cableinforma.
El estudiante cuenta con certificado de discapacidad, condición que será tenida en cuenta al momento de definir las sanciones. "Tenemos un consejo donde se evaluará la sanción correspondiente. No lo vamos a dejar pasar, pero debemos actuar teniendo en cuenta todas las condiciones del alumno", expresó el rector. Finalmente, la institución instó a reforzar el diálogo con las familias para evitar que objetos peligrosos lleguen a las escuelas y destacó la coordinación inmediata entre docentes y fuerzas de seguridad.