Allanamientos en San Luis del Palmar: Recuperan luces led recientemente sustraídas

Tras diligenciar dos ordenes de allanamientos, la policia secuestro dos luces led, que fueran denunciado como sustraido. Existe una persona demorada.
Este fin de semana, personal policial de la Comisaría de distrito San Luis del Palmar, con su brigada y trabajando en conjunto con el Área de Investigación Criminal de la Unidad Regional Uno, en colaboración con la unidad fiscal, en torno a dos legajos judicial que se encuentran en tramite, lograron diligenciar dos ordenes de allanamientos, para lo cual contaron con la cobertura de seguridad del Grupo Táctico de Operaciones con asiento en dicha localidad.
Los procedimientos fueron concretados durante este fin de semana, por los mencionados efectivos, donde tras efectuar una paciente y arduo trabajo investigativo, posibilito a el diligenciamiento de dos mandatos judicial, uno fue diligenciado en una propiedad ubicado en el Barrio San Jose Obrero, en tanto la otra diligencia se llevó a cabo en el Barrio 184 viviendas, ambos en dicha localidad. En esta última vivienda se logró localizar dos luces Led, requeridos en el Oficio Judicial, en este sentido se procedio a la demora de una persona mayor de edad, que podría estar relacionado al presunto hecho delictivo. En estos momentos la policia se encuentra trabajando para poder recuperar los demás elementos que estan denunciado como sustraido.
Al respecto, la persona demorada y el elemento secuestrado fueron remitodos a dependencia policial y puesto a disposición de la justicia. Entre tanto se continua con los tramites de rigor.