Un niño que sueña con ser Policía festejó su cumpleaños junto a los efectivos de la Fuerza

La fiesta de Dylan se vio totalmente iluminada y sonorizada con la llegada de móviles policiales de las Comisarías 22ª y 16ª de la Policía de Corrientes.
En la vivienda se hicieron presentes para saludar al pequeño cumpleañero, cuya vocación por la fuerza es innegable, heredada quizás de su abuelo, "Pelozo", un efectivo retirado de la institución.
La familia agradeció especialmente al Comisario Mayor Sergio Aguilar, Jefe de Relaciones Institucionales de la Policía de Corrientes, que colaboró con borcegos y bolitas de regalo para el niño.
Además, los efectivos se unieron al festejo preparando una bolsa de regalos y golosinas para Dylan, demostrando la cercanía y el compromiso social de la fuerza. Felicitaciones!