lunes, 17 de noviembre de 2025

Un niño que sueña con ser Policía festejó su cumpleaños junto a los efectivos de la Fuerza

El pasado sábado, Dylan Santino tuvo un cumpleaños inolvidable. Su sueño de festejar como policía se hizo realidad gracias a un emotivo "operativo" sorpresa organizado por su familia con la colaboración de la fuerza provincial.

La fiesta de Dylan se vio totalmente iluminada y sonorizada con la llegada de móviles policiales de las Comisarías 22ª y 16ª de la Policía de Corrientes. 

En la vivienda se hicieron presentes para saludar al pequeño cumpleañero, cuya vocación por la fuerza es innegable, heredada quizás de su abuelo, "Pelozo", un efectivo retirado de la institución.

La familia agradeció especialmente al Comisario Mayor Sergio Aguilar, Jefe de Relaciones Institucionales de la Policía de Corrientes, que colaboró con borcegos y bolitas de regalo para el niño. 

Además, los efectivos se unieron al festejo preparando una bolsa de regalos y golosinas para Dylan, demostrando la cercanía y el compromiso social de la fuerza. Felicitaciones!