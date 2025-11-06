Curuzú Cuatiá: Tras allanamiento la Policía secuestró dinero, prendas de vestir, un machete y una motocicleta

Los distintos
trabajos investigativos desplegados por los citados efectivos, posibilitaron el
diligenciamiento de la orden judicial en una vivienda de la localidad, ubicada
por calle Monteagudo, lugar donde secuestraron un machete, una musculosa y
motocicleta – marca Zanella 150cc.-, cosas que guardarían relación con la causa
que investiga, además, en el lugar también hallaron una sustancia blanquecina
–bochita- la cual aparentemente se trataría de cocaína; posteriormente y
continuando con el procedimiento, circunstancias en que aparentemente los
inquilinos de la vivienda intentaron deshacerse de una mochila, la cual fue
hallada en las inmediaciones encontrando en su interior dinero en efectivo de
dudosa procedencia, el cual podría tener relación con algún tipo de ilícito,
siendo tareas de investigación.
Al respecto, lo
secuestrado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales
intervinientes y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con
los tramites de rigor.