Intensos operativos de control vehicular e identificación de personas

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la tarde del 04-11-25 efectivos policiales dependientes de las distintas dependencias que componen el área capital junto a los efectivos del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, (G.R.I.M. 2, 4 y 5, Comando Patrulla, Patrulla Motorizada) y G.I.R., llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de la comisaría 18va urbana y zonas aledañas.
Los operativos
planificados, dieron inicio alrededor de las 18:00 horas, extendiéndose hasta
pasadas las 20:30 horas aproximadamente, oportunidad en que se procedió a la
identificación de varias personas para averiguación de sus antecedentes y al
control de los diferentes rodados en los que circulaban.
Los demorados junto a las motocicletas secuestradas fueron trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con las diligencias de rigor.