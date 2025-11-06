jueves, 6 de noviembre de 2025

Intensos operativos de control vehicular e identificación de personas

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la tarde del 04-11-25 efectivos policiales dependientes de las distintas dependencias que componen el área capital junto a los efectivos del  Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, (G.R.I.M. 2, 4 y 5, Comando Patrulla, Patrulla Motorizada) y G.I.R., llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de la comisaría 18va urbana y zonas aledañas.

Los operativos planificados, dieron inicio alrededor de las 18:00 horas, extendiéndose hasta pasadas las 20:30 horas aproximadamente, oportunidad en que se procedió a la identificación de varias personas para averiguación de sus antecedentes y al control de los diferentes rodados en los que circulaban.

Los demorados junto a las motocicletas secuestradas fueron trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con las diligencias de rigor.