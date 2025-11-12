Demoran a dos hombres que provocaban disturbios en la vía pública, uno tiene antecedentes policiales

Efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N°2, en la madrugada de hoy 12-11-25, realizando recorridas de prevención de ilícitos sobre Avenida Cartagena y calle Susini, divisaron a dos personas promoviendo desorden en la vía pública y molestando a los transeúntes que pasaban por el lugar, en aparente estado de ebriedad.
Por tal motivo, los mencionados efectivos procedieron a la identificación
de dos hombres mayores de edad, quienes no supieron justificar su accionar, por
lo que fueron demorados, además tras las primeras averiguaciones realizadas
realizo que uno de ellos registraría antecedentes policiales.
Al respecto, los demorados fueron trasladados hasta la citada dependencia
policial donde se llevan a delante las diligencias del caso.