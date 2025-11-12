miércoles, 12 de noviembre de 2025

La Policía demoró a varias personas en diferentes procedimientos

En horas de la madrugada de hoy 12-11-25, efectivos policiales del Departamento de distritos policiales y unidades operativas, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a varias personas.

El primero de los procedimientos lo realizaron, cerca de las 01.00horas, cuando encontrándose en recorrida de prevención más precisamente en inmediaciones de Av. Gobernador Pujol y Vélez Sarsfield, y divisan a un sujeto realizando disturbios en la vía pública, al ser abordado por el personal policial no supo justificar su presencia en el lugar, por lo que demoran al joven que resultó ser de 31 años de edad, quien registraría antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

De igual forma, cerca de las 02.30horas, continuando con sus labores de prevención, por cercanías de Av. Laprida y calle Leopoldo Marchal, demoraron a un hombre de 38 años de edad, quien se encontraba en una motocicleta observando hacia el interior de un domicilio, y al ver la presencia policial no supo justificar su accionar ni presencia en el lugar, además tras las primeras averiguaciones, el mismo registraría antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

En tanto, cerca de las 03.00horas, encontrándose de recorrida de prevención de ilícitos, tras ser alertados por el SIS 911, sobre dos personas que se encontraban merodeando, tras un rápido accionar, logran localizarlos en cercanías de calle San Juan y Av. 3 de abril, procediendo a la demora de los mismos, ya que no pudieron justificar su accionar ni presencia en el lugar.

Los demorados fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.