La Policía demoró a varias personas en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos lo realizaron, cerca de las 01.00horas,
cuando encontrándose en recorrida de prevención más precisamente en
inmediaciones de Av. Gobernador Pujol y Vélez Sarsfield, y divisan a un sujeto
realizando disturbios en la vía pública, al ser abordado por el personal
policial no supo justificar su presencia en el lugar, por lo que demoran al
joven que resultó ser de 31 años de edad, quien registraría antecedentes
policiales por delitos contra la propiedad.
De igual forma, cerca de las 02.30horas, continuando con sus labores de
prevención, por cercanías de Av. Laprida y calle Leopoldo Marchal, demoraron a
un hombre de 38 años de edad, quien se encontraba en una motocicleta observando
hacia el interior de un domicilio, y al ver la presencia policial no supo
justificar su accionar ni presencia en el lugar, además tras las primeras
averiguaciones, el mismo registraría antecedentes policiales por delitos contra
la propiedad.
En tanto, cerca de las 03.00horas, encontrándose de recorrida de
prevención de ilícitos, tras ser alertados por el SIS 911, sobre dos personas
que se encontraban merodeando, tras un rápido accionar, logran localizarlos en
cercanías de calle San Juan y Av. 3 de abril, procediendo a la demora de los
mismos, ya que no pudieron justificar su accionar ni presencia en el lugar.
Los demorados fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde
se prosigue con los tramites de cada caso.