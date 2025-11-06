Demoran a un sujeto por merodeo, tras agredir a la Policía

En esa circunstancia
y al intentar identificarlos, los ocupantes del rodado hicieron caso omiso a
las indicaciones de los policías, embistiendo al personal actuante e iniciando
una huida.
Tal es así que uno
de ellos, logró escapar a bordo del rodado, mientras que el acompañante intentó
hacerlo a pie, siendo finalmente interceptado en inmediaciones de calle Juan
Pablo I entre C114 y Ruta Provincial N.º 5.
Cabe señalar que
este joven en todo momento se mostró hostil, profiriendo insultos y amenazas, e
intentando agredir al personal.
El demorado fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes por atentado y resistencia a la autoridad.