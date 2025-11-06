jueves, 6 de noviembre de 2025

Demoran a un sujeto por merodeo, tras agredir a la Policía

En horas de la noche de ayer 05-11- 25, alrededor de las 21:00 horas, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos se encontraban realizando recorridas de prevención en los barrios Parque Cadenas y Sapucay de esta ciudad, cuando observaron a dos individuos a bordo de una motocicleta de 110cc., que se encontraban merodeando.

En esa circunstancia y al intentar identificarlos, los ocupantes del rodado hicieron caso omiso a las indicaciones de los policías, embistiendo al personal actuante e iniciando una huida.

Tal es así que uno de ellos, logró escapar a bordo del rodado, mientras que el acompañante intentó hacerlo a pie, siendo finalmente interceptado en inmediaciones de calle Juan Pablo I entre C114 y Ruta Provincial N.º 5.

Cabe señalar que este joven en todo momento se mostró hostil, profiriendo insultos y amenazas, e intentando agredir al personal.

El demorado fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes por atentado y resistencia a la autoridad.