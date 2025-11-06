Demoran a "cuatreros" en Desiderio Sosa

En la mañana de hoy 06-11-25, en una rápida y efectiva intervención de los efectivos de la Policía Rural y Ecológica de Desiderio Sosa, demorar a tres hombres que habrían ingresado a un establecimiento ganadero con presuntas intenciones ilícitas.
El procedimiento
tuvo lugar en un establecimiento rural ubicado a la altura del kilómetro 730 de
la Ruta Nacional N°14, cuando los uniformados sorprendieron dentro del predio a
tres hombres mayores de edad, quienes, al momento de ser interceptados, llevaban
consigo chuzas de hierro, armas blancas –cuchillos y machete-, linternas y
bolsas tipo arpillera, además no supieron justificar su presencia en el lugar,
por lo que fueron demorados.
Al respecto, los
demorados fueron trasladados a la Comisaría Segunda de Gobernador Virasoro,
donde se llevan adelante las diligencias de rigor.