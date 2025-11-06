jueves, 6 de noviembre de 2025

Demoran a un sujeto que intentó robar una moto

En horas de la noche de ayer 05-11-25, alrededor de las 22:00 horas, personal del Comando de Patrullas tras ser alertados por el sistema integral de seguridad 911, sobre un ilícito en Avenida Chacabuco, entre calles Ñaembé y Lavalle, donde un individuo habría intentado sustraer una motocicleta que se encontraba estacionada frente a un comercio.

Ante tal circunstancia, de forma inmediata se dirigen al lugar y mediante un eficaz accionar, el sujeto -mayor de edad- fue demorado en el lugar y trasladado a la Comisaría Décimo Novena.

El demorado y la motocicleta recuperada, tras poner en conocimiento de fiscal en turno, fue entregada a su propietario y en la citada comisaría se iniciaron actuaciones correspondientes.