Demoran a un joven y secuestran elementos de dudosa procedencia

En la tarde de ayer 05-11-25, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N°5, momentos que se hallaban de recorrida de prevención de ilícitos en inmediaciones de calles La Cruz y Pasaje Solari, divisan a un sujeto llevando consigo elementos de dudosa procedencia.
Por tal motivo, a
modo de prevención los mencionados efectivos procedieron a la identificación de
esta persona, tratándose de un joven mayor de edad quien tenía en su poder una
pala y una olla, de las cuales no supo justificar su procedencia, por lo que
fue demorado, además tras las primeras averiguaciones resulto que estos habrían
sido denunciados como sustraídos recientemente.
El demorado junto a
lo secuestrado fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente a
fin de continuar con las diligencias judiciales de rigor.