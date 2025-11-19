miércoles, 19 de noviembre de 2025

En operativos de contralor demoran a un hombre con pedido de detención

En la jornada de hoy, efectivos policiales de la Comisaría 16ª implantó un operativo de control vehicular e identificación de personas en la intersección de calle Morse y Avenida Centenario.

Los operativos se llevaron delante en la modalidad fija y móvil, durante el procedimiento, se procedió a la demora de un hombre –mayor de edad-, y tras las primeras averiguaciones, se constató que registraría pedido de detención por hallarse presuntamente vinculado en un hecho delictivo por supuesto robo.

Ante tal circunstancia, el demorado fue trasladado a la citada dependencia policial, donde quedó a disposición de la autoridad fiscal interviniente, llevándose a cabo las actuaciones de rigor.