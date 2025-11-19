miércoles, 19 de noviembre de 2025

En diferentes procedimientos demoraron a un hombre con antecedentes y recuperaron una bicicleta robada

En horas del mediodía de hoy  19-11-25, efectivos policiales de la Unidad Especial de Antiarrebatos, realizando sus tareas específicas en prevención de ilícitos e identificación de personas, lograron demorar a un hombre con antecedentes policiales y quién merodeaba en una motocicleta, además, en un segundo procedimiento, recuperaron una bicicleta denunciada como sustraída.

El primer procedimiento fue realizado cerca de las 12:30horas, cuando los citados efectivos hallandose por calle Facundo Quiroga y Avenida del IV Centenario, visualizaron a una persona a bordo de una motocicleta -marca Honda Titan 150cc.- quien merodeaba la zona de manera reiterada, por lo que al notar la presencia policial intentó huir, siendo alcanzado más adelante, identificado como un hombre -mayor de edad-, no pudiendo justificar su presencia en el lugar, fue demorado y el rodado secuestrado preventivamente, posteriormente y tras las primeras averiguaciones, resultó que el mismo contaba con antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

De igual forma y continuando con sus labores específicas, los mismos visualizaron en una plaza una bicicleta -marca Philco, rodado 29- aparentemente sin ocupante,  la cual tras ser verificada, resultó hallarse denunciada como sustraída, procediendo a su secuestro bajo las formalidades legales.

El demorado y lo secuestrado junto al rodado recuperado fueron trasladados a las correspondientes comisarías jurisdiccionales, dónde continuaron con los trámites de rigor en cada caso.