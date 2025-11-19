En diferentes procedimientos demoraron a un hombre con antecedentes y recuperaron una bicicleta robada

El primer procedimiento fue
realizado cerca de las 12:30horas, cuando los citados efectivos hallandose por
calle Facundo Quiroga y Avenida del IV Centenario, visualizaron a una persona a
bordo de una motocicleta -marca Honda Titan 150cc.- quien merodeaba la zona de
manera reiterada, por lo que al notar la presencia policial intentó huir,
siendo alcanzado más adelante, identificado como un hombre -mayor de edad-, no
pudiendo justificar su presencia en el lugar, fue demorado y el rodado
secuestrado preventivamente, posteriormente y tras las primeras averiguaciones,
resultó que el mismo contaba con antecedentes policiales por delitos contra la
propiedad.
De igual forma y continuando con
sus labores específicas, los mismos visualizaron en una plaza una bicicleta
-marca Philco, rodado 29- aparentemente sin ocupante, la cual tras ser verificada, resultó hallarse
denunciada como sustraída, procediendo a su secuestro bajo las formalidades
legales.
El demorado y lo secuestrado
junto al rodado recuperado fueron trasladados a las correspondientes comisarías
jurisdiccionales, dónde continuaron con los trámites de rigor en cada caso.