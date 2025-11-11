En tareas de prevención demoraron a un hombre por merodeo

Efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N°4, en horas de la mañana de hoy 11-11-25, momentos en que realizaban recorridas de prevención observaron por calles Yatay Y Morse a un hombre merodeando, observando detenidamente los vehículos estacionados en la vía pública.
Por tal motivo, a modo de prevención procedieron a la identificación y
posterior demora del mismo, tratándose de un mayor de 30 años de edad, quien
–según las primeras averiguaciones efectuadas- poseía requerimiento de
localización y paradero.
El demorado, fue trasladado hasta la comisaría 16ta por razones de jurisdicción.