Demoran a un hombre por ocasionar disturbios en la vía pública

Hoy 11-11-25, personal policial dependientes al Destacamento San Marcos, lograron la demora de un hombre mayor de edad y el secuestro preventivo de una bicicleta rodado 29 de dudosa precedencia.
El procedimiento, lo llevaron a
cabo los mencionados efectivos luego de observar que por Avenida Paysandú y
calle Cafayate se hallaba un hombre promoviendo desorden en la vía pública,
molestado a transeúntes y a bordo de una bicicleta, y quien, al ser
identificado y demorado, se determinó que poseía antecedentes por delitos
contra propiedad; además manifestó no contar con las documentaciones del
rodado.
Al respecto, la persona demorada, alias “cascotito”, junto a la bicicleta secuestrada fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.