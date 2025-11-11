martes, 11 de noviembre de 2025

Demoran a un hombre por ocasionar disturbios en la vía pública

Hoy 11-11-25, personal policial dependientes al Destacamento San Marcos, lograron la demora de un hombre mayor de edad y el secuestro preventivo de una bicicleta rodado 29 de dudosa precedencia.

El procedimiento, lo llevaron a cabo los mencionados efectivos luego de observar que por Avenida Paysandú y calle Cafayate se hallaba un hombre promoviendo desorden en la vía pública, molestado a transeúntes y a bordo de una bicicleta, y quien, al ser identificado y demorado, se determinó que poseía antecedentes por delitos contra propiedad; además manifestó no contar con las documentaciones del rodado.

Al respecto, la persona demorada, alias “cascotito”, junto a la bicicleta secuestrada fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.