Intensos operativos de contralor en zonas costeras contra el ingreso de cuatreros

Efectivos de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica - Capital, al mando del Comisario Mayor Víctor Capelli, llevaron a cabo un operativo fluvial preventivo en el marco de acciones dispuestas por la Jefatura de Policía para reforzar el control en zonas de difícil acceso, especialmente aquellas vulnerables al accionar de cuatreros y otros ilícitos rurales.
El procedimiento se desarrollo durante todo el día de ayer a bordo de la lancha policial L07, recorriendo las márgenes del río Paraná, específicamente en sectores costeros del Establecimiento Nueva Valencia, Establecimiento INTA, la Reserva Natural Municipal Santa Catalina, zona conocida como La Tosquera y el Barrio Río Paraná.
Durante el operativo se realizaron patrullajes visuales, toma de coordenadas, inspección de accesos naturales y vigilancia de pasos no habilitados, con el objetivo de prevenir el ingreso clandestino de personas vinculadas al abigeato, la pesca furtiva y el transporte irregular de productos cárnicos o animales.