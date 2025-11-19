La Policía Rural y Bromatología realizaron controles en carnicerías de Monte Caseros

En horas de la mañana personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Monte Caseros llevó a cabo un operativo conjunto con el área de Bromatología de la Municipalidad local, destinado a verificar las condiciones sanitarias y legales de establecimientos dedicados a la venta de carne.
El procedimiento se realizó en dos carnicerías de la ciudad: “Carnicería Luján” y “La Taba”. El operativo fue coordinado por el Oficial Principal Diego Fleita, con personal a cargo Durante los controles se revisaron las instalaciones, documentación y el estado de los productos cárnicos, sin detectarse anomalías, faltas sanitarias ni productos sin sello.
La Policía Rural destaco que este tipo de operativos continuará de forma periódica, con el objetivo de garantizar la salud pública, evitar la comercialización de carne en mal estado y prevenir el abigeato.