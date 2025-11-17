Itatí: Tras un rápido accionar la Policía recuperó una bicicleta robada

En la jornada del viernes, en horas de la mañana, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Itatí, tomaron conocimiento que una persona habría sido víctima de la sustracción de una bicicleta tipo playera.
Ante tal circunstancia, de forma inmediata el
personal policial inició un operativo de búsqueda en zonas cercanas al lugar
donde presumiblemente se produjo el hecho, los cuales los llevó, en horas de la
noche, a inmediaciones de calle Manuel Belgrano, dentro de un sector
descampado, se localizó una bicicleta con características similares a la
denunciada, por lo que se procedió a su secuestro preventivo y posterior
traslado a la dependencia policial.
De todo ello, se puso en conocimiento del Fiscal de Investigación en turno, y se dispuso la restitución del rodado a su legítimo propietario, el cual fue efectivizada en el día de la fecha mediante acta formal.