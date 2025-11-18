Le robó la bicicleta a una mujer y terminó preso

Ayer 17-11-25, efectivos
policiales dependientes del Destacamento San Marcos, fueron alertados que por
Avenida Teniente Ibañez y calle Lisandro Segovia una mujer solicitaba presencia
policial ya que habría observado y conocido a un hombre a bordo de una bicicleta
y seria el presunto autor de un hecho delictivo en el cual la misma habría sido
víctima.
Por tal motivo, de forma
inmediata los mencionados efectivos se dirigieron hasta el lugar donde
identificaron y demoraron al mismo, tratándose de un mayor de 36 años de edad,
quien, además, según las primeras averiguaciones realizadas se determinó que poseía
antecedentes por delitos contra la propiedad; asimismo se secuestró una
bicicleta rodado 29 en la que circulaba.
El demorado, junto al rodado secuestrado fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las diligencias del caso.