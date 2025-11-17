La Cruz: Cuatreros huyeron y abandonaron una canoa

En un operativo conjunto entre la Policía Rural de la Cruz y Prefectura en las recorridas habituales que se hacen por zona costera para evitar el ingreso de cuatreros brasileros , se hallo y se secuestró una canoa artesanal hallada en el establecimiento Aguapey, a la vera del río Uruguay.
El bote de madera —de unos 6 metros— fue encontrado sin ocupantes y contenía un bozal de cuerda, presuntamente usado para arrear animales. Se sospecha que iba a ser utilizado para transportar ganado faenado de forma ilegal.
Por orden de la fiscal de UFRAC, Dra. Daniela Di Tomaso, la embarcación fue secuestrada preventivamente y se refuerza la presencia policial en el lugar.